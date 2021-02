Caso Genovese, “c’è Fabrizio Corona dietro le ospitate tv delle ragazze che hanno denunciato per stupro l’imprenditore” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fabrizio Corona “fa il giornalista, fa il suo mestiere, si occupa delle ragazze professionalmente, un lavoro onesto, non è possibile che quando si parla di lui se ne parla sempre come se fosse Belzebù”. Così Ivano Chiesa, l’avvocato dell’ex re dei paparazzi, difende il suo assistito dopo le segnalazioni arrivate dalla Procura di Milano al Tribunale di Sorveglianza sul fatto che ci sia la sua mano dietro le ospitate in tv e dietro le copertine delle riviste di gossip di Ylenia Demeo e Martina Facchini, le due ragazze che hanno denunciato gli abusi subiti da Alberto Genovese, l’imprenditore accusato di aver violentato e sequestrato una diciottenne nel corso di una festa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)“fa il giornalista, fa il suo mestiere, si occupaprofessionalmente, un lavoro onesto, non è possibile che quando si parla di lui se ne parla sempre come se fosse Belzebù”. Così Ivano Chiesa, l’avvocato dell’ex re dei paparazzi, difende il suo assistito dopo le segnalazioni arrivate dalla Procura di Milano al Tribunale di Sorveglianza sul fatto che ci sia la sua manolein tv ele copertineriviste di gossip di Ylenia Demeo e Martina Facchini, le duechegli abusi subiti da Albertoaccusato di aver violentato e sequestrato una diciottenne nel corso di una festa ...

