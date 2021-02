ragionarte : Quindi adesso #DiBattista fa la scissione e, insieme a Casaleggio, fonda un partito con Scanzi e Travaglio al posto di Grillo e Di Maio? - infoitinterno : Casaleggio: «Adesso governare sarà complicato, Draghi difenda gli interessi dell’Italia» - V_Mazzotta : @FrancescoBerti_ @Mov5Stelle Bravo annichilitevi nell'egoismo più bieco della corrente campana. Casaleggio si sta g… - AntonioVeritas : Attendo nuove polemiche (sterili) sul sistema Rousseau considerato poco trasparente e inaffidabile in mano a Casale… - picardi65 : @beppe_grillo Divorzia da #Casaleggio con il #governodraghi finisce anche il Monopolio della Piattaforma #Rousseau… -

Davide, lei come ha votato sulla fiducia al governo Draghi? "Credo il mio ruolo sia quello di permettere agli altri di esprimere il proprio voto e non di utilizzare il mio ruolo per promuovere una ...lo chiamo". Così il presidente dell'Associazione Rousseau, Davideha risposto a chi gli chiedeva se avesse già telefonato a Beppe Grillo. "Le valutazioni politiche le rimando agli ...Davide Casaleggio, lei come ha votato sulla fiducia al governo Draghi? «Credo il mio ruolo sia quello di permettere agli altri di esprimere il proprio voto e non di utilizzare il mio ruolo per promuov ...Dal voto sulla piattaforma Rousseau, il M5s dice di sì al governo Draghi, con il 59,3% dei consensi. I contrari sono stati il 40,7%. Su 119.544 iscritti hanno votato in 74.537, pari al 62,3% degli ave ...