Carnevale 2021 | calendario e frasi d’auguri

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sfilate, nel rispetto delle regole, festeggiamenti e travestimenti: ilè iniziato con unche, nonostante l’emergenza Coronavirus, resiste e la voglia di celebrare una ricorrenza amatissima da grandi e bambini. Come si calcola il giorno in cui si festeggiano il giovedì e il martedì grasso? Queste giornate speciali sono legate alla Pasqua e in particolare al mercoledì delle ceneri.: ilIldeldunque dipende dalla data della Pasqua che quest’anno cade il 4 aprile. Da questo punto di partenza dobbiamo tornare indietro di 40 giorni, senza contare le domeniche, per individuare il mercoledì delle ceneri che nelarriva il 17 febbraio. Il giorno ...

Si inizia dalmaceratese, giunto quest'anno alla 30esima edizione, che a causa dell'emergenza sanitaria in atto, gli organizzatori della Pro Loco di Piediripa hanno deciso di proporre ...'Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo ile la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte ...«Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano deci ...“San Valentino e Carnevale, aspettando un weekend di ordinario caos. È ciò che si prospetta da domani soprattutto nella zona di Chiaia. Fino ad oggi il Comune non ha preso alcuna nuova misura per evit ...