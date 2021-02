Capodanno Cinese: dopo l’anno funesto del topo, il 2021 è l’anno del bue. Ecco cosa significa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Capodanno Cinese sta per scoccare. Il 12 febbraio 2021 iniziano i festeggiamenti per la ricorrenza tradizionale più importante per tutta la comunità Cinese in patria e nel mondo. I festeggiamenti si prolungheranno come da prassi per quindici giorni fino alla conclusione con l’altrettanto tradizionale Festa delle Lanterne. Ogni anno una data diversa – ma pur sempre tra il 20 gennaio e il 21 febbraio – che segue il calendario lunare, anche se la Cina adotta formalmente il calendario gregoriano per ogni occasione ufficiale di relazione con il resto del mondo. Poi certo quest’anno c’è il Covid, anzi c’era già stato l’anno scorso ma la comunicazione ufficiale del contagio diffuso di Coronavirus è arrivata piuttosto tardi. Capita. Quest’anno il governo Cinese a partito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilsta per scoccare. Il 12 febbraioiniziano i festeggiamenti per la ricorrenza tradizionale più importante per tutta la comunitàin patria e nel mondo. I festeggiamenti si prolungheranno come da prassi per quindici giorni fino alla conclusione con l’altrettanto tradizionale Festa delle Lanterne. Ogni anno una data diversa – ma pur sempre tra il 20 gennaio e il 21 febbraio – che segue il calendario lunare, anche se la Cina adotta formalmente il calendario gregoriano per ogni occasione ufficiale di relazione con il resto del mondo. Poi certo quest’anno c’è il Covid, anzi c’era già statoscorso ma la comunicazione ufficiale del contagio diffuso di Coronavirus è arrivata piuttosto tardi. Capita. Quest’anno il governoa partito ...

