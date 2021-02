Cantante Mascherato: Albano torna come ospite per una sera insieme al leone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato sta spiccando il volo e, arrivati alla terza puntata, si può dire che Milly Carlucci sta recuperando terreno nella gara degli ascolti con il GF Vip. Dopo l’incidente dell’alieno e la doppia eliminazione della scorsa puntata, eccoci pronti a nuove indagini. Nella puntata che andrà in onda venerdì 12 febbraio, non solo ci saranno altre due eliminazioni ma si vedranno due grandi ritorni, i leoni! Cantante Mascherato: torna Albano È stata Milly Carlucci ad annunciare il grande ritorno dei leoni, intendendo il più famoso, il leone di Cellino San Marco, Albano e la maschera del leone (che l’anno scorso era stata indossata proprio dal Cantante che era in gara). Chi si nasconderà sotto il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilsta spiccando il volo e, arrivati alla terza puntata, si può dire che Milly Carlucci sta recuperando terreno nella gara degli ascolti con il GF Vip. Dopo l’incidente dell’alieno e la doppia eliminazione della scorsa puntata, eccoci pronti a nuove indagini. Nella puntata che andrà in onda venerdì 12 febbraio, non solo ci saranno altre due eliminazioni ma si vedranno due grandi ritorni, i leoni!È stata Milly Carlucci ad annunciare il grande ritorno dei leoni, intendendo il più famoso, ildi Cellino San Marco,e la maschera del(che l’anno scorso era stata indossata proprio dalche era in gara). Chi si nasconderà sotto il ...

