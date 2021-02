(Di giovedì 11 febbraio 2021)- Il dubbio deidubbi althrough. Non è un gioco di parole, utilizzando tra quelle purtroppo più in voga in questo momento Covid, ma è uno strano fenomeno - al momento ...

Cinzialatin : RT @LaGazzettaWeb: Canosa, tamponi con esito incerto: decine di cittadini richiamati per ripetere il test nel «drive trough» - LaGazzettaWeb : Canosa, tamponi con esito incerto: decine di cittadini richiamati per ripetere il test nel «drive trough» -

Ultime Notizie dalla rete : Canosa tamponi

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Il dubbio deidubbi al drive through. Non è un gioco di parole, utilizzando tra quelle purtroppo più in voga in questo momento Covid, ma è uno strano fenomeno - al momento ...Relativamente ai positivi all'interno delle Rsa, ac'è purtroppo da registrare un nuovo ... Una volta isolati tutti gli ospiti, si é passati alla seconda fase e quindi al giro diche ha ...Il sindaco Morra ha chiesto spiegazioni: la Asl ha risposto che il disservizio sarebbe legato alle condizioni metereologiche.E’ tornato a salire nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19 nelle ultime 24ore (605, +2) soprattutto per il balzo di degenti in Terapia intensiva (76, +8). Ciò è avvenuto nonostante l’alto num ...