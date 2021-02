Campionato Primavera, Satriano regala i tre punti all’Inter contro la Roma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Inter Primavera vittoriosa contro la Roma Successo importante per l’Inter Primavera di Armando Madonna nella nona giornata del Campionato di categoria contro la Roma. Match deciso dalla rete di Satriano arrivata nella ripresa. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni si gioca una prima frazione frizzante: entrambe le compagini provano attraverso il fraseggio a costruire azioni pericolose in fase offensiva. La Roma ci prova soprattutto con Zalewski, ma sono i nerazzurri ad andare più vicini al vantaggio con il palo colpito da Satriano al 28?. Nel finale di tempo forcing dei nerazzurri che trovano con facilità l’area giallorossa, non riuscendo tuttavia a trovare lo spunto decisivo. Al termine dei 45? reti bianche: ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) IntervittoriosalaSuccesso importante per l’Interdi Armando Madonna nella nona giornata deldi categoriala. Match deciso dalla rete diarrivata nella ripresa. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni si gioca una prima frazione frizzante: entrambe le compagini provano attraverso il fraseggio a costruire azioni pericolose in fase offensiva. Laci prova soprattutto con Zalewski, ma sono i nerazzurri ad andare più vicini al vantaggio con il palo colpito daal 28?. Nel finale di tempo forcing dei nerazzurri che trovano con facilità l’area giallorossa, non riuscendo tuttavia a trovare lo spunto decisivo. Al termine dei 45? reti bianche: ...

