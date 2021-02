Cambiate la password di Slack, l’app Android potrebbe averla esposta (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'app Android di Slack potrebbe aver esposto la vostra password a causa di un errore degli sviluppatori: andate subito a cambiarla. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'appdiaver esposto la vostraa causa di un errore degli sviluppatori: andate subito a cambiarla. L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : Cambiate la password di Slack, l’app Android potrebbe averla esposta - hugmevfede : Se vi arrivano queste email cambiate password e segnalate come pishing a Gmail!! Sono email false,non è la Apple - twittatore : Lascio i commenti sulla vicenda a @disinformatico Intanto meglio se cambiate password. - Sugar_Vanillaa : Ragazzi ho dimenticato le password cambiate. Tocca rifare tutto da zero. - Zariler : RT @mortazzacorpane: Occhio! Che girano in dm finti link per sapere chi guarda il vostro account... Ma sono in realtà essi stessi tentativi… -