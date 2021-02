Call of Duty League, Dollar Shave Club è il nuovo partner fondatore dei Los Angeles Thieves (Di giovedì 11 febbraio 2021) 100 Thieves, famosa organizzazione nordamericana di esports, ha annunciato di aver siglato un accordo con Dollar Shave Club, noto marchio statunitense che consegna rasoi e altri prodotti per la cura personale per posta, tramite abbonamento. Grazie a questo accordo, Dollar Shave Club diventa partner fondatore dei Los Angeles Thieves, il team dell’organizzazione che disputa la Call of Duty League. Stando a quanto riportato nel comunicato, entrambe le parti collaboreranno per creare il Dollar Shave Club LA Thieves Practice Facility all’interno del 100 Thieves Cash App ... Leggi su esports247 (Di giovedì 11 febbraio 2021) 100, famosa organizzazione nordamericana di esports, ha annunciato di aver siglato un accordo con, noto marchio statunitense che consegna rasoi e altri prodotti per la cura personale per posta, tramite abbonamento. Grazie a questo accordo,diventadei Los, il team dell’organizzazione che disputa laof. Stando a quanto riportato nel comunicato, entrambe le parti collaboreranno per creare ilLAPractice Facility all’interno del 100Cash App ...

