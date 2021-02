Calciomercato Roma, si pensa all’erede di Dzeko: Tiago Pinto guarda in Scozia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Calciomercato Roma: i giallorossi pensano all’eredi di Edin Dzeko e Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su un attaccante del Celtic Paulo Fonseca ed Edin Dzeko hanno raggiunto una sorta di pace momentanea dopo i contrasti delle scorse settimane. Il futuro del bosniaco alla Roma pare però segnato e i giallorossi si sarebbe già messi alla ricerca del suo erede. Secondo quanto riportato da Leggo, Tiago Pinto starebbe guardando in Scozia; precisamente al Celtic, dove Edouard sta facendo un gran bene. Il centravanti francese, già accostato alla Roma in passato e seguito anche dal Milan ha un costo di circa 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021): i giallorossino all’eredi di Edinavrebbe messo gli occhi su un attaccante del Celtic Paulo Fonseca ed Edinhanno raggiunto una sorta di pace momentanea dopo i contrasti delle scorse settimane. Il futuro del bosniaco allapare però segnato e i giallorossi si sarebbe già messi alla ricerca del suo erede. Secondo quanto riportato da Leggo,starebbendo in; precisamente al Celtic, dove Edouard sta facendo un gran bene. Il centravanti francese, già accostato allain passato e seguito anche dal Milan ha un costo di circa 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : La riunione in uno sgabuzzino, la firma a notte inoltrata superando la #ASRoma: i retroscena sull’operazione… - romaforever_it : Roma a porte girevoli: tra arrivi e partenze, in estate sarà rivoluzione - Daniele20052013 : Roma, Mirante vicino all’addio: può finire al Milan - calciomercatoit : ???? #Roma, allenamento a Trigoria in vista dell'#Udinese: ancora assente Chris #Smalling ?? - sportli26181512 : Alla scoperta di Hyperloop il treno che promette di collegare Milano e Roma in trenta minuti: Viaggiare alla veloci… -