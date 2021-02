Calcio: Serie B, Bkt title sponsor per un nuovo triennio, fino al 2024 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - BKT ancora title sponsor della Serie B italiana di Calcio confermando il suo legame con la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) per il prossimo triennio sportivo 2021-2024, a dimostrazione del valore delle sponsorizzazioni a lungo termine. La Lega Serie B riconferma, inoltre, la fiducia a Havas Sports & Entertainment (Havas SE) premiando il lavoro fatto insieme in questi tre anni. Questo rinnovo dimostra che quando c'è una condivisione di valori e una passione comune si possono raggiungere ottimi risultati e innescare sinergie virtuose. È inoltre un segnale dell'interesse che riscuote in ambito internazionale il campionato di Serie BKT. Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe afferma: “Siamo entusiasti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - BKT ancoradellaB italiana diconfermando il suo legame con la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) per il prossimosportivo 2021-, a dimostrazione del valore delleizzazioni a lungo termine. La LegaB riconferma, inoltre, la fiducia a Havas Sports & Entertainment (Havas SE) premiando il lavoro fatto insieme in questi tre anni. Questo rinnovo dimostra che quando c'è una condivisione di valori e una passione comune si possono raggiungere ottimi risultati e innescare sinergie virtuose. È inoltre un segnale dell'interesse che riscuote in ambito internazionale il campionato diBKT. Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe afferma: “Siamo entusiasti di ...

