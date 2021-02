Calcio, il Bayern Monaco vince il Mondiale per club, Pavard decide la sfida con il Tigres (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Bayern Monaco continua a mietere successi e fa suo anche il Mondiale per club 2021. I bavaresi, infatti, hanno piegato i messicani del Tigres con il punteggio di 1-0 (rete di Pavard al 59?) all’Education City Stadium di Doha (Qatar) nell’ultimo atto della competizione. Con questa vittoria i tedeschi arrivano a quota 2 a livello di Mondiali per club, ai quali vanno anche aggiunte 2 Coppe Intercontinentali, conquistate prima del cambio di format. La squadra di mister Flick è scesa in campo con il 4-2-3-1 con Neuer tra i pali, Pavard, Sule, Hernandez e Davies in difesa, Kimmich e Alaba in mediana, quindi Sané, Coman e Gnabry a sostegno di Lewandowski. I messicani, invece, si sono disposti con il 4-4-2 con Guzman in porta, Rodriguez, Reyes, Salcedo e ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilcontinua a mietere successi e fa suo anche ilper2021. I bavaresi, infatti, hanno piegato i messicani delcon il punteggio di 1-0 (rete dial 59?) all’Education City Stadium di Doha (Qatar) nell’ultimo atto della competizione. Con questa vittoria i tedeschi arrivano a quota 2 a livello di Mondiali per, ai quali vanno anche aggiunte 2 Coppe Intercontinentali, conquistate prima del cambio di format. La squadra di mister Flick è scesa in campo con il 4-2-3-1 con Neuer tra i pali,, Sule, Hernandez e Davies in difesa, Kimmich e Alaba in mediana, quindi Sané, Coman e Gnabry a sostegno di Lewandowski. I messicani, invece, si sono disposti con il 4-4-2 con Guzman in porta, Rodriguez, Reyes, Salcedo e ...

