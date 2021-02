Calcio | fumata grigia su diritti tv | Serie A rinvia scelta Mediaset | udienza finale causa Premium con Vivendi

ossobuco20111 : Calcio: Lega A, fumata grigia sui diritti tv - NCN_it : ULTIM'ORA - SERIE A, FUMATA GRIGIA SUI DIRITTI TV. DE LAURENTIIS: «CI RIVEDIAMO LA PROSSIMA SETTIMANA» #SerieA… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lega A, fumata grigia sui diritti tv De Laurentiis, ci ritroviamo la prossima settimana - sportli26181512 : Lega #SerieA, fumata grigia per i diritti tv: Il patron del Napoli De Laurentiis: 'Ci riproveremo la prossima setti… - ImpieriFilippo : RT @tvblogit: ?? Fumata grigia sui diritti tv del calcio. Ancora nessuna decisione da parte della Lega Serie A sulle offerte per i diritti t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio fumata

Ancora nessuna decisione da parte della Lega Serie A sulle offerte per i diritti tv del campionato 2021/24. "Se abbiamo deciso sui diritti tv? Ancora no, ci rivediamo la prossima settimana", ha ...E a questo punto ci potrebbe essere labianca. Cessione Inter, piano B Ovviamente di tempo ne è rimasto poco ed entro la fine della prossima settimana Zhang dovrà decidere se accettare o meno ...Ancora no, ci rivediamo la prossima settimana». Al termine delle presentazioni i Club, per approfondire tutti gli aspetti legati alle proposte ricevute dagli operatori della comunicazione, hanno delib ...Ancora nessuna decisione della Lega per i diritti tv, ma Dazn resta in vantaggio: "Progetto di crescita" TORINO - Ancora una volta la tanto attesa fumata bianca per i diritti tv di Serie A per trienni ...