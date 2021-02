Calcio, finale di Coppa del Mondo per Club Fifa 2020 stasera 11 febbraio: Bayern Monaco-Tigres (Di giovedì 11 febbraio 2021) stasera 11 febbraio andrà in scena la finale di Coppa del Mondo per Club Fifa in Qatar. Bayern Monaco e Tigres le due squadre che si contenderanno il titolo. Quest’anno le gare hanno avuto inizio febbraio: tutte le sfide sono state trasmesse sul Canale Mediaset “20”, già promotore delle grandi gare calcistiche in passato. Il torneo avrebbe dovuto essere trasmesso durante il mese di dicembre 2020, ma a causa della pandemia, è stato rimandato a questo febbraio. Sono state sei le squadre a contendersi il titolo – tutte le vincitrici delle rispettive competizioni continentali, più la squadra campione nazionale del paese ospitante – e a rappresentare l’Europa è stato il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 febbraio 2021)11andrà in scena ladidelperin Qatar.le due squadre che si contenderanno il titolo. Quest’anno le gare hanno avuto inizio: tutte le sfide sono state trasmesse sul Canale Mediaset “20”, già promotore delle grandi gare calcistiche in passato. Il torneo avrebbe dovuto essere trasmesso durante il mese di dicembre, ma a causa della pandemia, è stato rimandato a questo. Sono state sei le squadre a contendersi il titolo – tutte le vincitrici delle rispettive competizioni continentali, più la squadra campione nazionale del paese ospitante – e a rappresentare l’Europa è stato il ...

