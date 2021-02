Calcio femminile | le convocate dell’Italia per la sfida contro l’Israele nelle qualificazioni europee Tornano Salvai e Serturini

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’appuntamento è fissato per il 24 febbraio (ore 17.30) allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Sul rettangolo verde toscano la Nazionale italiana disi ritroverà per completare il proprio percorsoagli Europei del 2022. LaIsraele, infatti, deciderà il destino della formazione azzurra in un match rinviato per il Covid-19 e previsto originariamente lo scorso 17 settembre. La compagine allenata da Milena Bertolini è già certa del secondo posto nel proprio raggruppamento, ma non potrà insidiare il primato della Danimarca, che già ha staccato il biglietto per la fase finale della rassegna continentale. Accederanno alla competizione europea le nove vincitrici dei rispettivi gironi e le tre migliori seconde; gli ultimi tre posti saranno ...