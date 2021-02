**Calcio: Bayern Monaco vince mondiale per club, Tigres battuto 1-0** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Doha, 11 feb. – (Adnkronos) – Il Bayern Monaco vince il mondiale per club. I campioni d’Europa sconfiggono 1-0 i messicani del Tigres nella finale disputata all’Education City Stadium di Doha. A decidere il match il gol di Pavard al 61?. Sulla rete grandi responsabilità del portiere Guzman che esce male su Lewandowski, dal contrasto aereo tra i due il pallone arriva al difensore francese che può comodamente mettere in rete. Il Bayern Monaco, al sesto titolo in poco più di sette mesi, succede nell’albo d’oro al Liverpool. Nella finale per il terzo posto gli egiziani dell’Al Ahly superano ai rigori i brasiliani del Palmeiras. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Doha, 11 feb. – (Adnkronos) – Ililper. I campioni d’Europa sconfiggono 1-0 i messicani delnella finale disputata all’Education City Stadium di Doha. A decidere il match il gol di Pavard al 61?. Sulla rete grandi responsabilità del portiere Guzman che esce male su Lewandowski, dal contrasto aereo tra i due il pallone arriva al difensore francese che può comodamente mettere in rete. Il, al sesto titolo in poco più di sette mesi, succede nell’albo d’oro al Liverpool. Nella finale per il terzo posto gli egiziani dell’Al Ahly superano ai rigori i brasiliani del Palmeiras. L'articolo CalcioWeb.

