Cagliari, rivoluzione centrocampo: il nuovo piano di Di Francesco (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cagliari a caccia di risposte immediate per cercare la rimonta in campionato. Baratro Serie B dietro l’angolo. Di Francesco studia la rivoluzione a centrocampo Nuova idea tattica per il Cagliari per cercare di voltare pagina e puntare a un’immediata risalita in campionato. Spettro Serie B dietro l’angolo e terzultimo posto in classifica che continua a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 febbraio 2021)a caccia di risposte immediate per cercare la rimonta in campionato. Baratro Serie B dietro l’angolo. Distudia laNuova idea tattica per ilper cercare di voltare pagina e puntare a un’immediata risalita in campionato. Spettro Serie B dietro l’angolo e terzultimo posto in classifica che continua a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Cagliari, Di Francesco annuncia la rivoluzione: cambio modulo e novità al fantacalcio - FantaMasterApp : 'Cagliari, Di Francesco annuncia la rivoluzione: cambio modulo e novità al fantacalcio' - infoitsport : Rivoluzione Cagliari! La scelta per Calhanoglu, Lasagna, Correa, Man: le novità - infoitsport : Cagliari, la Gazzetta: “Rivoluzione e debutto per Rugani. Cambia tutta la formazione” - lillydessi : Rivoluzione Cagliari! La scelta per Calhanoglu, Lasagna, Correa, Man: le novità - SOS Fanta -