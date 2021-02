Buongiorno dalla Borsa 11 febbraio 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Tele) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 31.437,8 punti; al contrario, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 13.655,27 punti. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto +0,19%, terminando le negoziazioni a 29.562,9 punti. Brilla Shenzhen, in aumento del 2,12%, chiude a 15.962,3 punti. Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Il settore immobiliare, con il suo -1,37%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per IGD, che esibisce ...