Bullismo e scuola, scarica modelli protocolli e politiche: ruolo docenti, ora della gentilezza e molto altro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Bullismo è un problema significativo nelle scuole, non solo in quelle italiane, naturalmente. Parlarne a pochi giorni dall'appuntamento del giorno 7 (che molte scuola hanno spostato a lunedì 8) è decisamente importarne anche per misurare lo stato dell'arte delle scelte delle nostre scuole. Ma cos'è il Bullismo? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilè un problema significativo nelle scuole, non solo in quelle italiane, naturalmente. Parlarne a pochi giorni dall'appuntamento del giorno 7 (che moltehanno spostato a lunedì 8) è decisamente importarne anche per misurare lo stato dell'arte delle scelte delle nostre scuole. Ma cos'è il? L'articolo .

Open_gol : Lo chiamavano «storpio». Gli dicevano «devi morire». Lui si è tolto la vita il 23 febbraio 2018 - fundaroantonio : Bullismo e scuola, scarica modelli protocolli e politiche: ruolo docenti, ora della gentilezza e molto altro - Oriz… - LMontresor : @quellxsimpatic_ @Drittorovescio_ Certo perché tu guardi solo quello che ti fa comodo.. Io no.. Io ho parenti e fi… - EdoardoGrimaldi : RT @iMatux: Da poco mi è stato detto che me lo sono immaginato, il bullismo subito a scuola, quello che mi veniva detto, le frecciatine, le… - TerraDiPalma : RT @MIsocialTW: “Non possiamo ignorare il dilagare di fenomeni odiosi di violenze e aggressioni, verbali o psicologiche, come il bullismo,… -