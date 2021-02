Brooklyn Nine-Nine 8 sarà l’ultima stagione, la serie tv chiude (stavolta sul serio) (Di giovedì 11 febbraio 2021) NBC conferma che Brooklyn Nine-Nine 8 sarà l’ultima stagione. La comedy campione di risate saluterà i suoi fan con soli 10 episodi, che andranno a concludere le vicende dello stravagante distretto di polizia. Brooklyn Nine-Nine 8 è stato rimandato tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. l’ultima tranche di episodi segnano anche la stagione più breve della serie fino ad oggi. “Sono molto grato alla NBC e alla Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano”, ha detto il produttore esecutivo Dan Goor. “Quando Mike Schur e io abbiamo proposto per la prima ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) NBC conferma che. La comedy campione di risate saluterà i suoi fan con soli 10 episodi, che andranno a concludere le vicende dello stravagante distretto di polizia.8 è stato rimandato tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.tranche di episodi segnano anche lapiù breve dellafino ad oggi. “Sono molto grato alla NBC e alla Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano”, ha detto il produttore esecutivo Dan Goor. “Quando Mike Schur e io abbiamo proposto per la prima ...

