Bordoni: senza senso domenica ecologica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Qualcuno in Campidoglio ritiene che l’economia e’ troppo fiorente per la citta’, troppi turisti, troppi negozi aperti e zeppi di clienti, troppa gente in giro, cosi’ a sole 3 settimane dall’ultima, ecco un’altra domenica ecologica per il 14 febbraio, perche’ altrimenti in questo periodo non ci sono abbastanza complicazioni, ma questo ai grillini poco interessa”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. Bordoni poi aggiunge: “Oltretutto per chi si trova in fascia verde e vorrebbe magari uscire da Roma e’ obbligato a farlo entro le 7.30 del mattino. Un provvedimento senza senso che va a pesare sul trasporto pubblico e che favorira’ assembramenti nelle vie del Centro storico.” “Inoltre queste ‘domeniche ecologiche’, non portano mai ai risultati sperati: sono la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Qualcuno in Campidoglio ritiene che l’economia e’ troppo fiorente per la citta’, troppi turisti, troppi negozi aperti e zeppi di clienti, troppa gente in giro, cosi’ a sole 3 settimane dall’ultima, ecco un’altraper il 14 febbraio, perche’ altrimenti in questo periodo non ci sono abbastanza complicazioni, ma questo ai grillini poco interessa”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davidepoi aggiunge: “Oltretutto per chi si trova in fascia verde e vorrebbe magari uscire da Roma e’ obbligato a farlo entro le 7.30 del mattino. Un provvedimentoche va a pesare sul trasporto pubblico e che favorira’ assembramenti nelle vie del Centro storico.” “Inoltre queste ‘domeniche ecologiche’, non portano mai ai risultati sperati: sono la ...

AndreaCarbo10 : @bordoni_russia Impossibile senza sapere che intenzioni ha e per chi gioca. - Bordoni_SL : Con questo balletto delle votazioni su Rousseau e dei veti il M5S dimostra ancora una volta di essere una forza im… - CesareInvictus : @leone_monti @bordoni_russia Ti do ragione, infatti. Per la Russia è una scelta obbligata, dovuta all'aggressività… - Mr_PincoPallino : @bordoni_russia la fronte ampia può aiutare ma col senno di poi :) mai riconosciuto senza google ?? - CesareInvictus : @bordoni_russia Sarebbe un accordo epocale, un 'giocata' geopolitica alla Maradona. Per l'imperialismo USA sarebbe… -