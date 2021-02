Borderlands | Jack Black nel cast del film tratto dal videogioco

(Di giovedì 11 febbraio 2021)è entrato a far parte deldi, l'adattamento cinematografico del popolare, ildal popolare, avrà nel proprioanche, attore con cui il regista Eli Roth aveva recentemente collaborato in occasione del progetto Il Mistero della casa del tempo. La star, inoltre, reciterà nuovamente accanto a Kevin Hart dopo i recenti capitoli della saga di Jumanji.avrà inil ruolo del robot Claptrap ed Eli Roth ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel collaborare nuovamente con, questa volta nella cabina per il doppiaggio. ...

