Bonus facciate, cos'è e chi ne ha diritto. Ecco tutti i dettagli della misura rinnovata anche nel 2021. ROMA – La misura, dedicata agli interventi esterni di un palazzo o di un altro edificio, è stata prorogata anche per il 2021. Andiamo a vedere nei dettagli cosa prevede il provvedimento. Sicuramente è un aiuto in più per tutte le famiglie in difficoltà per l'emergenza Covid. cos'è il Bonus facciate Dopo essere stato introdotto nel 2019, il Bonus facciate è stato prorogato anche per il 2021. La misura consente a tutti i cittadini che realizzano interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici una detrazione d'imposta pari al 90% della spesa. I lavori ammessi Nel Bonus facciate sono ammessi tutti i lavori che riguardano l'esterno di un edificio (anche solo di ...

