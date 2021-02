Bolzano, sospese ricerche nell’Adige: il corpo di Peter Neumair non è stato trovato (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Non era il corpo di Peter Nemair. Dopo aver tastato palmo a palmo il fondame dell’area interessa, i sommozzatori hanno avuto la certezza che l’oggetto individuato dall’ecoscandaglio sul fondale dell’Adige non era un corpo umano. Sono state sospese le ricerche di Peter Neumair, ucciso con la compagna, Laura Perselli il 4 gennaio, a Bolzano. Nonostante la massiccia mobilitazione avesse fatto credere di essere ormai vicini al ritrovamento del corpo del 63enne, le ricerche hanno invece appurato che si era trattato di un falso positivo. Non era il corpo di Peter Nemair. Dopo aver tastato palmo a palmo il fondame dell’area interessa, i sommozzatori hanno ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Non era ildiNemair. Dopo aver tapalmo a palmo il fondame dell’area interessa, i sommozzatori hanno avuto la certezza che l’oggetto individuato dall’ecoscandaglio sul fondale dell’Adige non era unumano. Sono stateledi, ucciso con la compagna, Laura Perselli il 4 gennaio, a. Nonostante la massiccia mobilitazione avesse fatto credere di essere ormai vicini al ritrovamento deldel 63enne, lehanno invece appurato che si era trattato di un falso positivo. Non era ildiNemair. Dopo aver tapalmo a palmo il fondame dell’area interessa, i sommozzatori hanno ...

bizcommunityit : Bolzano, sospese ricerche nell’Adige: il corpo di Peter Neumair non è stato trovato - infoitinterno : Bolzano, sospese ricerche nell’Adige: il corpo di Peter Neumair non è stato trovato - infoitinterno : Omicidio di Bolzano, il corpo nell'Adige non è del padre: sospese le ricerche - Marilenapas : RT @fanpage: ?? Quello nel fiume non era il corpo di Peter Neumair. Sospese le ricerche - Yogaolic : RT @fanpage: ?? Quello nel fiume non era il corpo di Peter Neumair. Sospese le ricerche -