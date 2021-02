Bolzano, Benno Neumair resta in carcere. L’autopsia sul corpo della madre: perito della difesa è il “medico di Ötzi”. Si cerca il padre (Di giovedì 11 febbraio 2021) Benno Neumair resta in carcere. Il tribunale del riesame di Bolzano ha respinto il ricorso presentato per la scarcerazione: il 30enne è accusato di aver ucciso i suoi genitori la sera del 4 gennaio scorso e poi di aver occultato i cadaveri, gettandoli da un ponte nel fiume Adige. In mattinata la procura ha conferito al medico legale Dario Ragnero l’incarico di effettuare L’autopsia sulla salma di Laura Perselli, recuperata dal fiume sabato scorso. I relativi esiti preliminari saranno disponibili verosimilmente solo la prossima settimana, comunica la procura. Proseguono invece le ricerche finalizzate al ritrovamento del corpo di Peter Neumair. Per L’autopsia la difesa di Benno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)in. Il tribunale del riesame diha respinto il ricorso presentato per la scarcerazione: il 30enne è accusato di aver ucciso i suoi genitori la sera del 4 gennaio scorso e poi di aver occultato i cadaveri, gettandoli da un ponte nel fiume Adige. In mattinata la procura ha conferito allegale Dario Ragnero l’incarico di effettuaresulla salma di Laura Perselli, recuperata dal fiume sabato scorso. I relativi esiti preliminari saranno disponibili verosimilmente solo la prossima settimana, comunica la procura. Proseguono invece le ricerche finalizzate al ritrovamento deldi Peter. Perladi...

