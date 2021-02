Bologna, i convocati per il Benevento: confermate quattro assenze (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Tutto come da previsioni. Non ci sono sorprese nell’elenco dei convocati diramato da Sinisa Mihajlovic per il match di domani sera con il Benevento. Il tecnico del Bologna deve fare a meno di quattro pedine per il confronto con l’ex Filippo Inzaghi. In casa rossoblu mancheranno i tre infortunati Medel, Santader e Faragò, oltre allo squalificato Svanberg. Questo l’elenco dei convocati di mister Mihajlovic per domani: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano. Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tutto come da previsioni. Non ci sono sorprese nell’elenco deidiramato da Sinisa Mihajlovic per il match di domani sera con il. Il tecnico deldeve fare a meno dipedine per il confronto con l’ex Filippo Inzaghi. In casa rossoblu mancheranno i tre infortunati Medel, Santader e Faragò, oltre allo squalificato Svanberg. Questo l’elenco deidi mister Mihajlovic per domani: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano. Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato L'articolo proviene da Anteprima24.it.

