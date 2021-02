Bologna-Benevento, Mihajlovic: “Sogno i tifosi allo stadio, tutto sul mio incontro con il Papa. Inzaghi? In campo lo minacciavo” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Bologna scalda i motori in vista della sfida contro il Benevento.Dopo il successo di Parma, il Bologna di Sinisa Mihajlovic, è pronto a tornare in campo per affrontare il Benevento di Pippo Inzaghi allo stadio "Dall'Ara". Un banco di prova importante per i rossoblù, in cerca di continuità per dare seguito alla convincente vittoria nella trasferta della settimana scorsa. Per domani, i tifosi, stanno organizzando una fiaccolata per mostrare la propria vicinanza a squadra e staff. Un gesto particolarmente significativo per Mihajlovic che, intervenuto in conferenza stampa, ha auspicato di rivedere quanto prima il pubblico negli stadi. "I tifosi ci sono sempre stati vicino e li ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilscalda i motori in vista della sfida contro il.Dopo il successo di Parma, ildi Sinisa, è pronto a tornare inper affrontare ildi Pippo"Dall'Ara". Un banco di prova importante per i rossoblù, in cerca di continuità per dare seguito alla convincente vittoria nella trasferta della settimana scorsa. Per domani, i, stanno organizzando una fiaccolata per mostrare la propria vicinanza a squadra e staff. Un gesto particolarmente significativo perche, intervenuto in conferenza stampa, ha auspicato di rivedere quanto prima il pubblico negli stadi. "Ici sono sempre stati vicino e li ...

_SiGonfiaLaRete : Benevento, #Inzaghi: “Rispetto per il Bologna. Grazie a loro sono qua. Gaich potrebbe giocare” - calciodangolo_ : #BolognaBenevento, i convocati di #Mihajlovic: ok #Dijks e #Sansone; ancora fuori #Faragò, #Medel e #Sansone. Squal… - Mediagol : #Bologna-#Benevento, Mihajlovic: 'Sogno i tifosi allo stadio, tutto sul mio incontro con il Papa. Inzaghi? In campo… - IAMCALCIOBENEVE : Serie A. Gli arbitri della 22a: Ghersini a Bologna, Fabbri a Milano - MCalcioNews : Bologna, i convocati per il Benevento: assenti solo Faragò, Medel e Svanberg -