Bologna – Benevento, le parole degli allenatori nel prepartita (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alla vigilia di Bologna – Benevento, gara valida per la XXII giornata di Serie A, hanno parlato i due allenatori Mihajlovic e Inzaghi in merito alla partita e alla situazione della propria squadra. L’allenatore del Bologna Mihajlovic analizza le caratteristiche tecniche delle due squadre ma parla anche dell’allenatore del Benevento ed ex allenatore del Bologna Inzaghi: “Quella di domani è una partita difficile come tutte, ma sulla carta è alla nostra portata così come quella della scorsa giornata con il Parma. Dobbiamo ripetere la stessa prestazione, avendo sempre la nostra identità e stando attenti ai dettagli che fanno la differenza. Giocherà Skov Olsen al posto di Orsolini. Sappiamo dove il Benevento potrà essere pericoloso, quindi cercherò di mettere in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alla vigilia di, gara valida per la XXII giornata di Serie A, hanno parlato i dueMihajlovic e Inzaghi in merito alla partita e alla situazione della propria squadra. L’allenatore delMihajlovic analizza le caratteristiche tecniche delle due squadre ma parla anche dell’allenatore deled ex allenatore delInzaghi: “Quella di domani è una partita difficile come tutte, ma sulla carta è alla nostra portata così come quella della scorsa giornata con il Parma. Dobbiamo ripetere la stessa prestazione, avendo sempre la nostra identità e stando attenti ai dettagli che fanno la differenza. Giocherà Skov Olsen al posto di Orsolini. Sappiamo dove ilpotrà essere pericoloso, quindi cercherò di mettere in ...

MoliPietro : Bologna – Benevento, le parole degli allenatori nel prepartita - rog3rismo : Spiegatemi il senso di Bologna-Benevento di venerdì - sportli26181512 : Giapponese emergente vs baluardo polacco: la A torna con la sfida tra insostituibili: Giapponese emergente vs balua… - 1000Cuori : ?? VERSO BOLOGNA-BENEVENTO - A volte ritornano, riecco Inzaghi. Out Svanberg, Sansone e Lapadula dal 1' ?? - TuttoBolognaWeb : Solo 3 precedenti tra Bologna e Benevento. Soriano uomo in più - -