Bologna Benevento, i convocati di Mihajlovic: out Medel e Faragò (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista di Bologna-Benevento Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro il Benevento. Non ci saranno Medel e Faragò, out per infortunio, e Svanberg squalificato. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sinisaha diramato la lista deiin vista diSinisa, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita casalinga contro il. Non ci saranno, out per infortunio, e Svanberg squalificato. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com

Lobanwski : Io non lo rischierei neanche con Porto, Crotone, Hellas, Spezia, Lazio, Porto, Cagliari, Benevento, Torino, Genoa,… - ItalianSerieA : New post: BOLOGNA-BENEVENTO: LA CONFERENZA DI MISTER INZAGHI - scorelawn : SERIE A 1. Milan (49) 2. Internazionale (47) 3. Juventus (42) 4. Roma (40) 5. Lazio (40) 6. Napoli (37) 7. Atalant… - TV7Benevento : Bologna. I convocati da Mihajlovic per la sfida con il Benevento... - IAMCALCIOBENEVE : Bologna. Mihajlovic ne convoca 23 per il match contro il Benevento -