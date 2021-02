Bollettino Coronavirus, in Italia la regione con più casi è la Lombardia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il nuovo Bollettino Coronavirus del Ministero della Salute segnala 12.956 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Italia, a fronte di 310.994 tamponi effettuati (ieri273.263), 36.731 in più, e questo fa sì che il tasso di positività si muova leggermente verso l’alto, dal 3,9% di ieri al 4,1% di oggi. Sono state 336 le vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 10.630 e 422 le vittime. Le persone positive adesso in Italia sono 410.111, mentre i guariti o dimessi sono 2.165.817. Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.128, 12 in meno rispetto a ieri nonostante i 155 nuovi ingressi. Sono 19.280 (-232 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati con sintomi. Le vittime totali del Coronavirus ad oggi in Italia sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il nuovodel Ministero della Salute segnala 12.956 i nuovidi Covid registrati oggi in, a fronte di 310.994 tamponi effettuati (ieri273.263), 36.731 in più, e questo fa sì che il tasso di positività si muova leggermente verso l’alto, dal 3,9% di ieri al 4,1% di oggi. Sono state 336 le vittime. Ieri i nuovierano stati 10.630 e 422 le vittime. Le persone positive adesso insono 410.111, mentre i guariti o dimessi sono 2.165.817. Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva insono 2.128, 12 in meno rispetto a ieri nonostante i 155 nuovi ingressi. Sono 19.280 (-232 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati con sintomi. Le vittime totali delad oggi insono ...

Corriere : In Italia 12.956 nuovi casi e 336 morti: l'ultimo bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino di oggi - Agenzia_Ansa : Sono 12.956 i nuovi casi di #coronavirus in #Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le #vittime sono, invece, 336.… - Eliaolia : RT @repubblica: ?? Coronavirus, il bollettino: nelle ultime 24 ore 12.956 nuovi casi e 336 morti - zazoomblog : Coronavirus in Italia il bollettino del 10 febbraio: 12.956 nuovi casi i morti sono 336 - #Coronavirus #Italia… -