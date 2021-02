Black Widow: Disney conferma l'intenzione di distribuire il film nelle sale (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'atteso film Black Widow dovrebbe arrivare nei cinema a maggio: Disney ha intenzione di mantenere la distribuzione nelle sale. Black Widow dovrebbe essere distribuito nelle sale: l'amministratore delegato di The Walt Disney Company ha infatti confermato che l'intenzione è, attualmente, quella di evitare la presenza immediata sulla piattaforma di streaming. La complicata situazione internazionale rende però impossibile essere assolutamente certi che l'atteso film con star Scarlett Johansson verrà proposto esclusivamente nei cinema dal 7 maggio. Bob Chapek, CEO di Disney, ha dichiarato oggi in che modo stanno affrontando ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'attesodovrebbe arrivare nei cinema a maggio:hadi mantenere la distribuzionedovrebbe essere distribuito: l'amministratore delegato di The WaltCompany ha infattito che l'è, attualmente, quella di evitare la presenza immediata sulla piattaforma di streaming. La complicata situazione internazionale rende però impossibile essere assolutamente certi che l'attesocon star Scarlett Johansson verrà proposto esclusivamente nei cinema dal 7 maggio. Bob Chapek, CEO di, ha dichiarato oggi in che modo stanno affrontando ...

3cinematographe : #BlackWidow è ancora in corsa per essere proiettato al cinema - marvelcinemaita : Black Widow: l’uscita cinematografica è ancora una priorità, secondo il presidente della Disney - film4life1 : Eroine al femminile ??????? Wonder Woman, Captain Marvel, Black Widow, Harley Quinn e Mystica: 5 super donne che han… - occhio_notizie : Dovremo ancora aspettare per vedere la Vedova Nera in azione - epynefrina : Non potete capire la mia sofferenza nel vedere la mia tl che piano piano si riempie di fan della Marvel e dover ved… -