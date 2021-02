Binary Smoke è un action cyberpunk esclusiva Epic Games Store. Scopriamolo in questo trailer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il primo titolo ad essere presentato durante l'Epic Games Store Spring Showcase è Binary Smoke, action dalle tinte cyberpunk disponibile in esclusiva sulla piattaforma. Il titolo, da quanto si è visto, ha uno stile di gioco impostato prevalentemente sull'azione e vanta un comparto artistico molto d'atmosfera, che ricorda per certi versi Ghost in the Shell. La sinossi recita: È il futuro. L'oscurità digitale ha divorato il mondo. Ma la speranza sopravvive sotto forma di Binary Smoke. Guida un'insurrezione contro la classe dirigente e ispira una rivoluzione che rinnoverà la fiducia nel futuro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il primo titolo ad essere presentato durante l'Spring Showcase èdalle tintedisponibile insulla piattaforma. Il titolo, da quanto si è visto, ha uno stile di gioco impostato prevalentemente sull'azione e vanta un comparto artistico molto d'atmosfera, che ricorda per certi versi Ghost in the Shell. La sinossi recita: È il futuro. L'oscurità digitale ha divorato il mondo. Ma la speranza sopravvive sotto forma di. Guida un'insurrezione contro la classe dirigente e ispira una rivoluzione che rinnoverà la fiducia nel futuro. Leggi altro...

La scienza ha raggiunto l'avvento della Singolarità digitale. L'ultima conquista dell'umanità sono i Binary, forme di vita digitale senzienti che possiedono incredibili poteri sovrumani.

