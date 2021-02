Bild | tegola Bayern Monaco Muller positivo a poche ore dalla finale

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo Jerome Boateng rientrato in Germania per motivi personali, Javi Martinez e Leon Goretzka che sono invece indisponibili in quanto positivi al Covid-19, Hans Flick dovrà rinunciare anche a Thomas Müller nelladel Mondiale per Club in programma oggi alle 19.00 contro il Tigres. Il trequartista tedesco, secondo quanto riportatoe dai media tedeschi, sarebbe risultatoal coronavirus nei test effettuati dopo l’allenamento di ieri. Tuttavia ancora non è arrivata conferma ufficiale da parte del club bavarese. Foto: Express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.