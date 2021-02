Biden sceglie di rivedere tutto il caso TikTok sospendendo la vendita (Di giovedì 11 febbraio 2021) Joe Biden si è pronunciato in merito alla vendita di TikTok, dichiarato pericolo pubblico per la sicurezza nazionale e messo sotto accusa da Donald Trump. L’amministrazione del nuovo presidente Usa ha deciso di rivedere tutto il caso e, di conseguenza, il verdetto che l’amministrazione Trump aveva dato in merito alla questione. La questione TikTok Biden, quindi, riparte daccapo e il presidente ha fatto sapere di voler sospendere a tempo indefinito la cessione delle attività di TikTok negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda. tutto quello che ha fatto Donald Trump per limitare la diffusione di TikTok in Usa, in sostanza, è nullo. LEGGI ANCHE >>> L’algoritmo di Instagram che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Joesi è pronunciato in merito alladi, dichiarato pericolo pubblico per la sicurezza nazionale e messo sotto accusa da Donald Trump. L’amministrazione del nuovo presidente Usa ha deciso diile, di conseguenza, il verdetto che l’amministrazione Trump aveva dato in merito alla questione. La questione, quindi, riparte daccapo e il presidente ha fatto sapere di voler sospendere a tempo indefinito la cessione delle attività dinegli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda.quello che ha fatto Donald Trump per limitare la diffusione diin Usa, in sostanza, è nullo. LEGGI ANCHE >>> L’algoritmo di Instagram che ...

