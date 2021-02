Biden al Pentagono | una nuova strategia per la Difesa Usa

(Di giovedì 11 febbraio 2021) 'America is back. Diplomacy is back'. Appena pochi giorni fa, in occasione della sua prima visita al dipartimento di Stato, Joeha dettato la linea. Ma a prendere nota non sono stati solo i vertici della diplomazia Usa. Anche alhanno ascoltato con attenzione e raccolto il messaggio. Quello più esplicito e le sfumature più nascoste. 'Ricostruire le alleanze, difendere la democrazia, in Patria e all'estero, lavorare per il rispetto dei diritti umani. Affrontare la sfida del cambiamento climatico'. Così, quando oggi il dipartimento dellaha aperto le sue porte al comandante in capo, non si è trovato impreparato.ha avuto una serie di incontri con leader militari e civili, poi ha rivolto un discorso al personale. Se la diplomazia dovrà disegnare i contorni dei nuovi scenari all'estero, o ...

TgLa7 : #Biden annuncia task force #Pentagono sulla #Cina - ve10ve : RT @TgLa7: #Biden annuncia task force #Pentagono sulla #Cina - zoppi_carla : RT @TgLa7: #Biden annuncia task force #Pentagono sulla #Cina - LeonardoSegat : RT @TgLa7: #Biden annuncia task force #Pentagono sulla #Cina - Albus961 : RT @TgLa7: #Biden annuncia task force #Pentagono sulla #Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Pentagono

New York, 10 feb 21:35 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha annunciato la creazione una task force del dipartimento della Difesa, progettata per affrontare...Lo ha detto la vicepresidente Usa, Kamala Harris, nel corso della prima visita ufficiale alinsieme al presidente Joe. "Siamo qui per dirvi che siamo qui con voi e per voi - ha ..."Credo che la forza dovrebbe essere uno strumento di ultima istanza, non il primo", ma non "esiteremo a usarla, se necessario, per difendere gli interessi degli americani e dei nostri alleati". Lo ha ...La forza è l'ultima via da perseguire ma, "quando necessario, non esiterò a utilizzarla per difendere gli interessi dell'America" e dei suoi alleati nel ...