Biathlon, sprint maschile Mondiali Pokljuka 2021 in tv: orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il programma della sprint 10 km maschile di Pokljuka, valevole per i Mondiali 2021 e per la Coppa del Mondo di Biathlon. Dopo la staffetta mista, che ha aperto la rassegna iridata in Slovenia, cominciano le gare individuali con gli uomini che si sfidano nella prova su due poligoni. L’evento, previsto oggi venerdì 12 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il programma della10 kmdi, valevole per ie per la Coppa del Mondo di. Dopo la staffetta mista, che ha aperto la rassegna iridata in Slovenia, cominciano le gare individuali con gli uomini che si sfidano nella prova su due poligoni. L’evento, previsto oggi venerdì 12 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

infoitsport : Biathlon - Lisa Vittozzi: 'Non vedo l'ora di scendere in pista sabato per la sprint' - LisaVittozzifa1 : RT @FondoItalia: Biathlon - Lisa Vittozzi: 'Non vedo l'ora di scendere in pista sabato per la sprint' - FondoItalia : Biathlon - Lisa Vittozzi: 'Non vedo l'ora di scendere in pista sabato per la sprint' - FondoItalia : Biathlon - Coppa Italia: A Zoldo vittorie nella sprint per Kuppelwieser, Leonesio, Piller Cottrer e Carollo - ReHaLi8 : RT @FondoItalia: Biathlon - Coppa Italia: a Zoldo vittorie nella sprint per Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Sara Scattolo e Fabiana Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon sprint Biathlon, debutto ai Mondiali per Didier Bionaz con il sesto posto nella staffetta mista

La prossima gara in programma dei Mondiali di biathlon è la 10 km sprint maschile, che si disputerà venerdì 12 febbraio alle 14.30.

Biathlon - Coppa Italia: incetta di podi per i piemontesi in Veneto

Domenica molto positiva quella del 7 febbraio per i biatleti piemontesi impegnati nella gara Sprint di Palafavera, in Veneto, valida per la Coppa Italia Fiocchi. Il Comitato Alpi Occidentali ha festeggiato la tripletta dei suoi ragazzi nella categoria Aspiranti, ma anche i podi conquistati ...

Europei Biathlon: la Sprint è dello svizzero Jaeger, undicesimo Montello NEVEITALIA.IT Biathlon, l’Italia può cercare di sorridere nonostante la delusione della staffetta mista

La prima prova dei Mondiali 2021 di biathlon a Pokljuka si è conclusa con la vittoria della Norvegia, che ha dominato la staffetta mista e conquistato il primo oro a disposizione di questi campionati ...

I Mondiali di biathlon di Pokljuka, in Slovenia, si sono aperti con

BIATHLONI Mondiali di biathlon di Pokljuka, in Slovenia, si sono aperti con la staffetta mista, che vedeva Lisa Vittozzi ultima frazionista dell'Italia. Al termine del lancio il giovane ...

La prossima gara in programma dei Mondiali diè la 10 kmmaschile, che si disputerà venerdì 12 febbraio alle 14.30.Domenica molto positiva quella del 7 febbraio per i biatleti piemontesi impegnati nella garadi Palafavera, in Veneto, valida per la Coppa Italia Fiocchi. Il Comitato Alpi Occidentali ha festeggiato la tripletta dei suoi ragazzi nella categoria Aspiranti, ma anche i podi conquistati ...La prima prova dei Mondiali 2021 di biathlon a Pokljuka si è conclusa con la vittoria della Norvegia, che ha dominato la staffetta mista e conquistato il primo oro a disposizione di questi campionati ...BIATHLONI Mondiali di biathlon di Pokljuka, in Slovenia, si sono aperti con la staffetta mista, che vedeva Lisa Vittozzi ultima frazionista dell'Italia. Al termine del lancio il giovane ...