Berlusconi ricoverato in una clinica di Roma nella notte dopo una caduta: le condizioni del leader di Forza Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono pochissime le informazioni che circolano in questo momento su quanto recentemente accaduto al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Sembra infatti, secondo quanto reso pubblica in una nota proprio da Forza Italia, che Silvio Berlusconi sia accidentalmente caduto e successivamente ricoverato in una clinica di Roma. Silvio Berlusconi ricoverato dopo una caduta Brutta disavventura per Silvio Berlusconi che nella giornata di ieri, mentre si trovava nella sua residenza Romana sull'Appia Antica, Villa Grande, sarebbe accidentalmente caduto in casa. Un incidente domestico ...

