Berlusconi, caduta accidentale nella residenza romana: rientra a Milano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Solo un brutto spavento occorso ieri a Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia è caduto accidentalmente nella sua residenza romana e ha fatto rientro e Milano Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Solo un brutto spavento occorso ieri a Silvio: il leader di Forza Italia è caduto accidentalmentesuae ha fatto rientro ePianeta Milan.

Agenzia_Ansa : Caduta accidentale per #Berlusconi, contusione al fianco. L'incidente a Roma, accertamenti a Milano @berlusconi… - rtl1025 : ?? Silvio #Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza r… - Adnkronos : Infortunio per #Berlusconi, contusione al fianco per una caduta - sillicio : @fattoquotidiano La caduta di Berlusconi è forse un presagio? - mariagr13940477 : RT @baffi_francesco: Dopo che ieri ha incontrato Salvini è caduto! Che #salviniportasfiga oramai è assodato. 'Infortunio per #Berlusconi,… -