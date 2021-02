Berlusconi: caduta accidentale in casa, contusione e ricovero per accertamenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Berlusconi si è recato presso la Clinica La madonnina per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte. È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, informa una nota di FI Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021)si è recato presso la Clinica La madonnina per glidel caso e dove ha trascorso la notte. È stato dimesso questa mattina ed è a, al lavoro, informa una nota di FI

Agenzia_Ansa : Caduta accidentale per #Berlusconi, contusione al fianco. L'incidente a Roma, accertamenti a Milano @berlusconi… - Adnkronos : Infortunio per #Berlusconi, contusione al fianco per una caduta - SkyTG24 : Berlusconi in clinica a Milano per una caduta: contusione al fianco - Paguro_Bernardo : . #Berlusconi ricoverato per una caduta. Aveva incrociato #Renzi. - Sport_Fair : #Berlusconi ricoverato in ospedale per una caduta Le sue condizioni -