Berlusconi | caduta accidentale a Roma Dimesso questa mattina

Silvio Berlusconi è caduto accidentalmente all'interno della sua abitazione Romana. Dopo alcuni accertamenti a La Madonnina, è tornato a casa Incidente domestico per l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, il politico è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza Romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la Clinica "La madonnina" per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte. È stato Dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo. E' quanto si legge in una nota di Fi.

