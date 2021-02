Berlinale 2021: annunciati tutti i film in programma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Berlinale 2021, si parte: 15 film, tra cui due opere prime, in lizza per l’Orso d’Oro e gli Orsi d’Argento. 16 Paesi rappresentati nella sezione principale. Tutte le forme del cinema – Kammerspiel, documentari, racconti brevi, racconti morali, adattamenti di libri, fantascienza, racconti di formazione, satire, film d’epoca, fiabe – hanno diritto di cittadinanza in un festival multiforme come quello di Berlino. Che, dopo essere stato graziato per un soffio l’anno scorso, per l’edizione 2021 è stato costretto a scegliere una formula ibrida: un evento industry online tra il 1 e il 5 marzo e, pandemia permettendo, in presenza a giugno. Leggi anche › Identità di genere e inclusività. Dalla Berlinale 2020 la ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021), si parte: 15, tra cui due opere prime, in lizza per l’Orso d’Oro e gli Orsi d’Argento. 16 Paesi rappresentati nella sezione principale. Tutte le forme del cinema – Kammerspiel, documentari, racconti brevi, racconti morali, adattamenti di libri, fantascienza, racconti di formazione, satire,d’epoca, fiabe – hanno diritto di cittadinanza in un festival multiforme come quello di Berlino. Che, dopo essere stato graziato per un soffio l’anno scorso, per l’edizioneè stato costretto a scegliere una formula ibrida: un evento industry online tra il 1 e il 5 marzo e, pandemia permettendo, in presenza a giugno. Leggi anche › Identità di genere e inclusività. Dalla2020 la ...

RBcasting : Rai Cinema alla #Berlinale 2021: nessun titolo italiano in Concorso. Pietro Marcello nella sezione Special con 'Per… - Publico : Cinema: A Berlinale virtual brilhará com Hong Sangsoo, Celine Sciamma, Tina Turner e Jodie Foster - P_Cultura : Cinema: A Berlinale virtual brilhará com Hong Sangsoo, Celine Sciamma, Tina Turner e Jodie Foster - sentieriselvagg : Insieme ai cambiamenti organizzativi, come giuria e premi, il festival quest'anno proporrà una versione ibrida che… - giornaleradiofm : Berlino: niente Italia in concorso, a Special docu su Dalla: (ANSA) - ROMA, 11 FEB - Tra i quindici titoli in conco… -