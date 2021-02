Benno Neumair oggi si decide: potrebbe essere scarcerato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Aveva paura Madè, lei e i suoi genitori volevano che Benno si curasse ma il ragazzo non ha seguito i consigli della famiglia. E oggi la ragazza, ha ancora paura. Se Benno Neumair uscisse dal carcere, potrebbe farle del male. E’ questa la paura confidata nelle ultime ore dalla giovane dottoressa che teme anche per la sua di vita dopo la scomparsa e la morte dei suoi genitori. Il corpo di Laura Perselli, scomparsa il 4 gennaio 2021, è stato ritrovato mentre si cerca ancora di capire se “la macchia scura” vista nell’Adige corrisponda a un corpo e se il corpo possa essere quello di Peter Neumair. Si era parlato, nelle ultime ore, di un corpo già ritrovato, che doveva esser preso dal fondo del fiume ma in realtà, al momento, non c’è certezza che nelle acque ci sia un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 febbraio 2021) Aveva paura Madè, lei e i suoi genitori volevano chesi curasse ma il ragazzo non ha seguito i consigli della famiglia. Ela ragazza, ha ancora paura. Seuscisse dal carcere,farle del male. E’ questa la paura confidata nelle ultime ore dalla giovane dottoressa che teme anche per la sua di vita dopo la scomparsa e la morte dei suoi genitori. Il corpo di Laura Perselli, scomparsa il 4 gennaio 2021, è stato ritrovato mentre si cerca ancora di capire se “la macchia scura” vista nell’Adige corrisponda a un corpo e se il corpo possaquello di Peter. Si era parlato, nelle ultime ore, di un corpo già ritrovato, che doveva esser preso dal fondo del fiume ma in realtà, al momento, non c’è certezza che nelle acque ci sia un ...

