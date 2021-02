Bennacer: “Ibra ha portato tanta esperienza. Scudetto? Dobbiamo crederci altrimenti tutti gli sforzi saranno dimenticati” (Di giovedì 11 febbraio 2021) In un’intervista rilasciata ad AFP, Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato del compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: “Quando vediamo che urla fa piacere, è meglio che se non dicesse nulla. altrimenti significherebbe che non gli importa. Ci ha portato tanto. Con tutta l’esperienza che ha cerca di portarci al suo stesso livello, cerca sempre la perfezione. Ci dà molti consigli. “ Sulla lotta Scudetto e sull’obiettivo per il Milan, l’algerino non sembra avere dubbi: ” Se non arriviamo fino in fondo quest’anno, tutto quello che abbiamo fatto prima che, da marzo, sarà dimenticato. .. Dobbiamo crederci , per noi stessi e per riportare il Milan il grande club che era”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) In un’intervista rilasciata ad AFP, Ismaël, centrocampista del Milan, ha parlato del compagno di squadra Zlatanhimovic: “Quando vediamo che urla fa piacere, è meglio che se non dicesse nulla.significherebbe che non gli importa. Ci hatanto. Con tutta l’che ha cerca di portarci al suo stesso livello, cerca sempre la perfezione. Ci dà molti consigli. “ Sulla lottae sull’obiettivo per il Milan, l’algerino non sembra avere dubbi: ” Se non arriviamo fino in fondo quest’anno, tutto quello che abbiamo fatto prima che, da marzo, sarà dimenticato. .., per noi stessi e per riportare il Milan il grande club che era”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

