(Di giovedì 11 febbraio 2021)entra a far parte della squadra di La. L’argentina, pronta a diventare mamma per la seconda volta, dice addio al “fedele”Mattia Ferri ele sue sorti professionali all’agenzia di Marco Durante. La conduttrice di Tú sí que vales va ad aggiungersi ad altri personaggi del mondo dello spettacolo gestiti da La: tra questi, ricordiamo Barbara D’Urso, Manuela Arcuri, Andrea Iannone, Laura Barth, Gaia Bermani Amaral, Barbara Pedrotti, Giovanni Ciacci, Ilenia Arnolfo, Monica Bertini e, tra gli ultimi “arrivi”, Adriana Volpe e Rita Dalla Chiesa. Ad occuparsi dell’immagine disarà Rosaria Forestieri, che dallo scorso novembre – come DM anticipato – è Team Principal dell’agenzia ...

fabiofabbretti : Belen Rodriguez cambia agente e si affida a La Presse (con D'Urso e Iannone) - FabioTraversa : RT @tvblogit: ??Belen Rodriguez cambia agenzia! La showgirl argentina lascia la Arcobaleno Tre di @PrestaLucio e passa alla LaPresse di Marc… - BISLACCO3 : RT @tvblogit: ??Belen Rodriguez cambia agenzia! La showgirl argentina lascia la Arcobaleno Tre di @PrestaLucio e passa alla LaPresse di Marc… - Luca_zone : RT @tvblogit: ??Belen Rodriguez cambia agenzia! La showgirl argentina lascia la Arcobaleno Tre di @PrestaLucio e passa alla LaPresse di Marc… - GalantoMassimo : RT @tvblogit: ??Belen Rodriguez cambia agenzia! La showgirl argentina lascia la Arcobaleno Tre di @PrestaLucio e passa alla LaPresse di Marc… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Sarà seguita da esperti in ambito contrattuale, di management e comunicazioneentra a far parte della squadra di talent rappresentati da LaPresse. Sarà seguita da esperti in ambito contrattuale, di management e ...Milano, 11 febbraio 2021 -aspetta il secondo figlio e sente che "sarà femmina". Il papà è l'ex hairstylist di coppola Antonino Spinalbese. Il gossip impazzava da qualche tempo, ma la conferma è apparsa un paio ...Belen Rodriguez entra a far parte della squadra di LaPresse. L’argentina, pronta a diventare mamma per la seconda volta, dice addio al “fedele” agente Mattia Ferri e affida le sue sorti professionali ...Brutta vicenda per l'amata coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due, infatti, sono stati vittima di un brutto episodio raccontato sui social ...