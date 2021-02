Belen incinta, Stefano De Martino posta una foto mentre è a casa e il web si accorge di quanto sia triste (Di giovedì 11 febbraio 2021) Belen è incinta e ormai è stata lei stessa a dichiararlo, dunque, non ci sono più dubbi. Dopo tante indiscrezioni, tanti rumors finalmente, lei stessa lo ha gridato al mondo intero dicendo pure di credere che sia una bambina e di essere al settimo cielo. Dopo che Belen ha ufficializzato la notizia della gravidanza ,Chiara Ferragni le ha fatto gli auguri sui social e lei ha risposto subito Belen ha rilasciato una lunga intervista, insieme al suo compagno Antonino Spinalbanese, al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini in occasione della quale ha ammesso che è incinta da ben 5 mesi ed è felicissima. Ha detto che ama profondamente il suo fidanzato, che lo trova bellissimo e che il suo volto l’ha colpita immediatamente. Ha anche detto che è un uomo gentile e che lei ha proprio bisogno di ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 11 febbraio 2021)e ormai è stata lei stessa a dichiararlo, dunque, non ci sono più dubbi. Dopo tante indiscrezioni, tanti rumors finalmente, lei stessa lo ha gridato al mondo intero dicendo pure di credere che sia una bambina e di essere al settimo cielo. Dopo cheha ufficializzato la notizia della gravidanza ,Chiara Ferragni le ha fatto gli auguri sui social e lei ha risposto subitoha rilasciato una lunga intervista, insieme al suo compagno Antonino Spinalbanese, al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini in occasione della quale ha ammesso che èda ben 5 mesi ed è felicissima. Ha detto che ama profondamente il suo fidanzato, che lo trova bellissimo e che il suo volto l’ha colpita immediatamente. Ha anche detto che è un uomo gentile e che lei ha proprio bisogno di ...

zazoomblog : Belen Rodriguez incinta il compagno Antonio: “Non volevo figli” - #Belen #Rodriguez #incinta #compagno - Giornaleditalia : Belen Rodriguez è incinta e rivela: 'Antonino Spinalbese è meglio di...' - rmont72 : RT @Stellamary71: La pancia di Belen incinta di 5 mesi è come la mia quando non vado in bagno per un giorno - Pizzinina : Belen incinta di 5 mesi ha la mia stessa pancia dopo aver mangiato i latticini ???? - MMastrantuono : RT @isabubu: Belen incinta di cinque mesi ha la pancia che ho io normalmente dopo una zuppa di legumi. -