Belen incinta | le indiscrezioni sul nome della figlia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la confermagravidanza, parte il toto nomi su come si chiamerà ladi. La showgirl ha confermato di esseree di aspettare una bimba dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. L’argentina non disdegna di raccontare ogni dettagliogravidanza ai suoi follower su Instagram. Ad oggi, l’unico dettaglio che però è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ornijoe : @thisisrachel_17 Magari .. e già incinta ( deve copiare Belen) .. ?? - sofy802 : RT @sofy802: Io al posto di Maria De Filippi visto che belen incinta , metterei TOMMY GDL e Pierpaolo a presentare @tusiquevales_it ! Sareb… - sofy802 : Io al posto di Maria De Filippi visto che belen incinta , metterei TOMMY GDL e Pierpaolo a presentare… - infoitcultura : Belen incinta, Stefano De Martino posta una foto mentre è a casa e il web si accorge di quanto sia triste -

Ultime Notizie dalla rete : Belen incinta

Qualche giorno fa,aveva condiviso su Instagram parole di fuoco, probabilmente dedicate al ballerino: ' Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre ...Rodriguez si è messa in posa su Chi confermando di aspettare una bambina dal compagno Antonino Spinalbanese . Quando mancano quattro mesi alla nascita resta una sola domanda: come si chiamerà? ...Belen Rodriguez ha confermato i rumor che si rincorrevano da giorni: lei il fidanzato Antonino Spinalbese sono in attesa di un bebè. L'ex moglie di De Martino è al quinto mese ...Come si chiamerà la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Dagospia annuncia il bellissimo nome che la coppi avrebbe scelto ...