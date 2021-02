Belen incinta, il messaggio inaspettato di Chiara Ferragni spiazza i fan e fa il pieno di like (Di giovedì 11 febbraio 2021) Belen incinta, gli auguri di Chiara Ferragni su Instagram Chiara Ferragni e Belen Rodriguez sono entrambe incinte, in attesa tutte e due del secondo figlio. La showgirl argentina ha di recente confermato la gravidanza mettendo a tacere i rumors che si rincorrevano da settimane. Belen è al quinto mese, ma ancora non ha reso noto il sesso del nascituro. Anche se sente che “Sarà femmina”. E per condividere la bella notizia con i fan ha pubblicato dei teneri scatti in cui mostra il pancione insieme al fidanzato Antonino Spinalbese. Tra i tanti messaggi di auguri di personaggi del mondo dello spettacolo è arrivato anche quello di Chiara Ferragni. “Congratulazioni (e l’emoticon del bacio)”, scrive l’influencer sotto la foto ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021), gli auguri disu InstagramRodriguez sono entrambe incinte, in attesa tutte e due del secondo figlio. La showgirl argentina ha di recente confermato la gravidanza mettendo a tacere i rumors che si rincorrevano da settimane.è al quinto mese, ma ancora non ha reso noto il sesso del nascituro. Anche se sente che “Sarà femmina”. E per condividere la bella notizia con i fan ha pubblicato dei teneri scatti in cui mostra il pancione insieme al fidanzato Antonino Spinalbese. Tra i tanti messaggi di auguri di personaggi del mondo dello spettacolo è arrivato anche quello di. “Congratulazioni (e l’emoticon del bacio)”, scrive l’influencer sotto la foto ...

