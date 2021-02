Belen incinta | i teneri auguri di Chiara Ferragni su Instagram | «Congratulazioni…» La risposta della showgirl spiazza tutti

(Di giovedì 11 febbraio 2021), idisu: «». Ladi lei. Ieri, laargentina ha confermato i rumor che si rincorrevano da settimane su una sua presunta gravidanza. La mamma di Santiago – nato dall’amore con Stefano De Martino – è in attesa di un secondo bebè.è al quinto mese, ma ancora non ha reso noto il sesso del nascituro. Anche se sente che «sarà femmina». Laargentina ha condiviso suuna serie discatti con il fidanzato Antonino Spinalbese per ringraziare i fan dei tantiricevuti. ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen incinta

Immancabili i messaggi dei fratelli di, Jeremias e Cecilia. Ma c'è un messaggio che ha colpito maggiormente i fan, quello di Chiara Ferragni . Chiara Ferragni fa gli auguri aRodriguez ...Spread the lovee ormai è stata lei stessa a dichiararlo, dunque, non ci sono più dubbi. Dopo tante indiscrezioni, tanti rumors finalmente, lei stessa lo ha gridato al mondo intero dicendo pure di ...Tutti pazzi per Belen incinta, tutti i suoi fan vogliono sapere tutto sulla sua dolce attesa e lei ringrazia per l’affetto, per gli auguri, cerca di non badare alle critiche e mostra un po’ della sua ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la refurtiva dei ladri. L’unico accenno sui social a quanto successo è riscontrabile nelle stories di Ignazio Moser, che solo oggi racconta l ...