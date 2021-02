Beautiful | anticipazioni USA | BILL e SALLY | resa dei conti ma noi non la vedremo Ecco perché

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Da qualche tempo (ormai misurabile in anni) ac’è un personaggio in particolare che, pur avendo un invidiabile potenziale, non trova spazio per trame veramente importanti: parliamo diSpencer, bloccato in zuccherose riconciliazioni con Katie che si susseguono ad anni alterni con rotture (quasi sempre dovute all’interesse dell’editore per la sorella di lei, ovvero Brooke Forrester). Se seguite le nostre news dagli USA, sapete che, per quanto riguarda le puntate americane,e Katie si sono nuovamente separati a causa di un focoso bacio che il magnate si è scambiato con la maggiore delle sorelle Logan. Dopo aver provato senza successo a tornare con lei, l’imprenditore è rimbalzato nuovamente da Katie, giurando di aver capito che è lei l’amore della sua vita. Tra le lacrime, la donna ha fino ad ora resistito, ma ...