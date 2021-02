Beautiful | anticipazioni 12 febbraio | Thomas sciocca Steffy Per Ridge e Brooke è la fine?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 11 febbraio 2021)12: possiamo dire che nella puntata di domani continueremo a vedere le conseguenze di ciò che ha fatto. Cosa intendiamo nel dettaglio? Ve lo sveliamo subito!12svela acos’ha fatto a Hopesi palesa davanti ae la sconvolge ulteriormente dicendole di aver voluto fingere con Hope di essere morto, per farla spaventare. La sorella gli dice che in questo modo ha soltanto peggiorato le cose, ma lui non è d’accordo, sicuro che così potrà far tornare con lui l’ex moglie! Avrà ragione?verso l’addiodiscutono ...